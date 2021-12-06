У Європі розгорівся конфлікт через електроенергію

Конфлікт через електропостачання спалахнув у Північній Європі. Швеція не дозволяє Норвегії використовувати свої мережі для збільшення експорту електроенергії до багатших країн, оскільки їй самій не вистачає тепла, повідомляє Лента.Ру.

Суперечка між європейськими країнами виникла навколо використання транскордонних силових кабелів, які є ключовою частиною планів ЄС щодо декарбонізації. Вони відкривають сусіднім країнам доступ до низьковуглецевих ресурсів, таких як вітер чи гідроенергетика. Електроенергія йде туди, де ціни вищі, без втручання операторів мережі, але у разі перебоїв у постачанні потоки можуть бути зупинені.

Норвегія почала збільшувати експорт електроенергії до багатших країн, Німеччини та Великобританії. Швеція чинила опір цьому, в результаті Норвегія скоротила постачання електроенергії до свого північного сусіда. Зменшивши вдвічі доступну експортну потужність приблизно до 1200 мегават, Норвегія збільшила ризик дефіциту в регіоні, зазначають експерти.