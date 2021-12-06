У Путіна не чекають прориву від переговорів з Байденом

У Кремлі не чекають проривів від завтрашніх переговорів президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом. На даний момент відносини між країнами не дозволяють на це розраховувати, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Дуже складно чекати проривів від розмов. Ми маємо такі величезні "авгієві стайні" зараз в наших двосторонніх відносинах, що розчистити їх ось так за кілька годин бесіди навряд чи можливо" , - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому він додав, що за деякими напрямками США і Росія все-таки вже почали діалог.

Відзначимо, "авгієві стайні" - це стійке словосполучення, що означає вкрай запущені справи, що знаходяться в безладді.

Переговори президентів Росії і США пройдуть завтра, 7 грудня, по захищеному відеозв'язку, однією з тем буде Україна.