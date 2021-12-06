В Україні змінили обсяги видобутку газу

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за січень-листопад видобула 12,49 млрд куб.м газу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє УНІАН.

При цьому відпуск газу за 11 місяців 2021 року зменшився на 4,2%, або 0,5 млрд куб. м - до 11,8 млрд куб. м.

У листопаді поточного року "Укргазвидобування" забезпечила видобуток 1,126 млрд куб.м природного газу (мінус 1,97%, або 22,6 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року) і відпуск газу обсягом 1,067 млрд куб. м (мінус 1,51%, або 16,3 млн куб. м).