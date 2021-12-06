Нові податки на землю: кому доведеться платити

Ухвалений парламентом так званий ресурсний законопроект серед іншого вводить поняття мінімального податкового зобов'язання для власників земельних ділянок. Насамперед норма спрямована на детенізацію сільськогосподарської діяльності, повідомляє UBR.

За словами народного депутата Лариси Білозір, за городи, присадибні ділянки та дачі платити не треба. Також норма не вплине на тих аграріїв, які обробляють землю, продають урожай та офіційно сплачують усі податки.

Так, сума податків на 1 га, які сплачують такі аграрії, зазвичай перевищує мінімальне податкове зобов'язання та становить у середньому 2300 грн.

"Тому людям, які надають свою землю в оренду таким аграріям, теж нема чого хвилюватися, платять податки вже самі доброчесні орендоутримувачі" , - зазначила нардеп.

Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які сплачують із 1 га менше 1100 грн податків.

До розрахунку мінімального зобов'язання входять такі податки:

податок на землю;

податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

на доходи фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

Якщо сплачена сума менша від зазначеного зобов'язання, то орендоутримувачу потрібно доплатити до бюджету. Це стосуватиметься тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день у тіні знаходиться оренда 8 млн га.

"Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов'язанням, але потім прийдуть до свого орендаря, якому доведеться заплатити за них. І щоб наступного року не отримувати готівку, йому краще оформити офіційну оренду" , - додала Білозір.

Також вона наголосила, що тіньова обробка землі завдає 12 млрд грн збитків щороку. Так, 60% нового податку спрямовуватимуть до місцевих бюджетів, 25% – до держбюджету, 15% – до обласної скарбниці.