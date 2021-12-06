В Україні пройшли урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ

У Києві, Харкові, Львові, Одесі та Краматорську відбуваються урочисті заходи з нагоди 30-річчя Збройних Сил України за участю президента Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони та командування ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

У рамках святкування дня ЗСУ між цими містами буде проведено телеміст "Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне".

У кожному місті відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановано виступи військових оркестрів, частування всіх бажаючих кашею та чаєм.

Крім того, в Одесі пройде церемонія включення до складу Військово-морських сил ЗСУ 2 патрульних катерів типу "Айленд", у Харкові військовим частинам передадуть 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-3М1", 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

Також у Львові, Києві та Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 та 12 одиниць автомобілів HMMWV відповідно.

У Житомирській області Повітряним силам ЗСУ передадуть гелікоптер Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 та АН-26.