У CNN дізналися, які санкції можуть ввести США проти РФ за агресію проти України

США вивчають можливість ввести санкції проти Росії для стримування Москви від вторгнення в Україну. Під обмеження може потрапити оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичні компанії і російський держборг, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми склали біса агресивний пакет (санкцій проти Росії - ред.)" , - сказав один з високопосадовців.

Він попередив Росію, що якщо Москва вторгнеться в Україну, США та Європа разом запровадять найгірші економічні санкції, які будь-коли застосовувалися до країни, за межами Ірану та Півночі. Корея.

За інформацією співрозмовників телеканалу CNN, санкції можуть торкнутися оточення Путіна, російських енергетичних компаній і банків, а також державного боргу Росії. Крім того, обмеження передбачають відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.