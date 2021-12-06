У CNN дізналися, які санкції можуть ввести США проти РФ за агресію проти України
США вивчають можливість ввести санкції проти Росії для стримування Москви від вторгнення в Україну. Під обмеження може потрапити оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичні компанії і російський держборг, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Ми склали біса агресивний пакет (санкцій проти Росії - ред.)", - сказав один з високопосадовців.
Він попередив Росію, що якщо Москва вторгнеться в Україну, США та Європа разом запровадять найгірші економічні санкції, які будь-коли застосовувалися до країни, за межами Ірану та Півночі. Корея.
За інформацією співрозмовників телеканалу CNN, санкції можуть торкнутися оточення Путіна, російських енергетичних компаній і банків, а також державного боргу Росії. Крім того, обмеження передбачають відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.