У Житомирі з водойми виловили трупи студентів (фото)

У Житомирі поліція отримала повідомлення від викладача одного з місцевих коледжів про зникнення двох студентів. Їх речі знайшли неподалік водойми, повідомляє УНІАН.

Про це розповіли у прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області.

"Відомо, що зниклі студенти віком 18 та 20 років родом з Овруччини. Вони проживають в гуртожитку коледжу в одній кімнаті. У навчальному закладі характеризуються позитивно. Попередньо, увечері, 5 грудня, їх бачили в гуртожитку. Наступного дня речі зниклих виявили неподалік водойми, розташованої на території навчального закладу" , - йдеться в повідомленні.

Згодом у поліції кореспонденту УНІАН розповіли, що тіла студентів знайшли водолази.

"Під час обстеження водойми водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів. Причину смерті обох загиблих встановлять фахівці судово-медичної експертизи" , - розповіла керівниця прес-служби ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко.

У межах кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини, що призвели до трагічної події.

Фото Національної поліції