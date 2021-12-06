"Продовження істерики": у Путіна відреагували на можливі санкції США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав пакет санкцій, який готують США проти Москви через Україну, продовженням "інформаційної істерики", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Це не новини, а продовження інформаційної істерики, яку ми в ці дні спостерігаємо у ЗМІ" , - відповів Пєсков на питання про те, як може позначитися на майбутніх переговорах президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена підготовка американською стороною нового пакету санкцій

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив про розроблений США "до біса агресивний пакет" санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Віртуальна зустріч президентів має відбутися вже завтра, 7 грудня. Очікується, що американський лідер спробує відмовити Путіна від вторгнення в Україну.