Заборона одноразових пакетів в супермаркетах: яка є альтернатива

В Україні в супермаркетах перестануть давати покупцям одноразові пластикові пакети. Їх використовували в овочевих відділах, на касах і для сипучих продуктів, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, пластикові пакети повинні зникнути з супермаркетів з 10 грудня 2021 року. Така заборона вводитися в рамках боротьби з пластиком.

Нещодавно були встановлені ціни для таких пакетів - від 2 до 3 гривень за одну штуку.

Раніше ціна пакетів закладалася в націнку товарів, і покупці абсолютно не замислювалися про те, у що потрібно набирати сипучі продукти або як упакувати овочі.

Торгові точки змушені будуть прибрати цей одноразовий товар, оскільки з 10 березня штрафи будуть досить високі.

Перший - від 1700 до 3400 гривень, повторний – від 3400 до 8500 гривень.

Які є альтернативи

Багато супермаркетів вже давно пропонують своїм покупцям багаторазові варіанти – різні мішечки, сіточки та екосумочки.

Коштує така заміна відчутно дорожче - від 25 до 40 гривень, і є ймовірність, що ціна може підстрибнути найближчим часом через те, що виросте попит.

Однак такі сумочки та мішечки допоможуть заощадити в майбутньому - вони багаторазового використання, відмінно перуться і мають застібки та зав'язки.

Ще одним варіантом можуть стати мішечки, пошиті самостійно. Такими колись користувалися наші батьки й бабусі-дідусі.

Екологічним варіантом заміни пакетів можуть стати старі добрі сумки-авоськи. Однак такі сумки підійдуть тільки для великих овочів і непридатні для сипучих продуктів, цукерок на вагу або горіхів.

Паперові пакети також вже давно є в українських супермаркетах. Вони можуть витримувати велику вагу і в них зручно пакувати сипучі продукти.

Але вони легко рвуться і швидко брудняться. По суті, такі пакети теж є одноразовими, але коштують вони набагато дорожче.

Є ще один варіант – пакети з крохмалю. Упаковка таких пакетів обійдеться в середньому від 100 гривень, але надовго її не вистачить.

Ці пакети добре утилізуються, але вони менш міцні. А продукти в них зберігати довго не можна.

Заборона на пакети допоможе екології, але ціни знову підуть вгору

Експерти відзначають, що українці швидше за все знову навчаться ходити в маркети з власними пластиковими пакетами.

А в окремих відділах почнуть знову використовувати крафтовий папір і обгортковий. Однак використовувати багаторазово такий папір теж не вийде.

З урахуванням того, що зараз ці варіанти – не з найдешевших, супермаркети будуть закладати ціну такого паперу у вартість товару. Що призведе до підвищення цін на товари, які потрібно упаковувати.

Варто відзначити, що біорозкладані пластикові пакети та надтонкі пакети з товщиною до 225 міліметрів будуть доступні в супермаркетах до 2023 року.