В СБУ прокоментували "затримання" Мілевського в ресторані

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський здивував мережу відео, на якому видно, як його разом з агентом Олександром Панковим жорстко затримують у київському ресторані "Бохо". При цьому з'явилася інформація про те, що це нібито справа рук співробітників СБУ, але у відомстві заявили, що дане відео просто пранк, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У всякому разі, співробітники СБУ там не залучені" , - зазначив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, що публікуються з того місця, то чітко видно, що у начебто "силовиків" ні форма, ні наклейки СБУ не відповідають тим зразкам, в яких дійсно працюють співробітники СБУ.

Video being circulated of Artem Milevsky & his agent Oleksandr Pankov being arrested in Kyiv restaurant Boho. Unclear what day this was taken but many believe this could just be a set up / prank with the security services in the video not looking very ‘official’ pic.twitter.com/jojHAGgZJ6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 6, 2021

Нагадаємо, Мілевський завершив кар'єру футболіста у вересні цього року. Піком його кар'єри були виступи за київське "Динамо" вісім років тому. У складі столичної команди він провів 241 матч, в яких забив 84 м'ячі і віддав 54 результативні передачі.