Білий дім підтвердив США дипломатичні бойкот Олімпійські ігри в Пекіні
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не відправлятиме офіційних представників на Олімпійські ігри в Пекіні. Оскільки там триває порушення прав людини, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Адміністрація Байдена не буде направляти дипломатичне або офіційне представництво на Олімпійські ігри в Пекіні, враховуючи триваючий геноцид і злочини проти людяності КНР в Сіньцзяні та інші порушення прав людини", - заявила заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
За словами Псакі Білий дім підтримуватиме американських спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді.
"Ми повністю підтримуємо спортсменів з команди США. Ми будемо на 100% підтримувати їх, вболіваючи за них з дому. Ми не будемо робити свій внесок у фанфари ігор. Дипломатичне або офіційне представництво США буде ставитися до цих ігор як до звичайного бізнесу перед обличчям кричущих порушень прав людини і звірств партії в Сіньцзяні, а ми просто не можемо цього зробити", - додала вона.