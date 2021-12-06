Білий дім підтвердив США дипломатичні бойкот Олімпійські ігри в Пекіні

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не відправлятиме офіційних представників на Олімпійські ігри в Пекіні. Оскільки там триває порушення прав людини, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Адміністрація Байдена не буде направляти дипломатичне або офіційне представництво на Олімпійські ігри в Пекіні, враховуючи триваючий геноцид і злочини проти людяності КНР в Сіньцзяні та інші порушення прав людини" , - заявила заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі Білий дім підтримуватиме американських спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді.