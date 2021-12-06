Посли G7 нагадали Єрмаку про реформу судів та СБУ

Посли країн-членів "Великої сімки" під час зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорили питання безпеки, реформ СБУ та судової системи, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у Twitter-акаунті послів G7 в Україні.

"Посли G7 були раді обговорити безпеку України та солідарність з Україною з Андрієм Єрмаком. Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроекту про СБУ без змін, як основи для перетворення її на сучасну службу безпеки" , — йдеться у повідомленні.

Дипломати також наголошували на необхідності "прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду".

Крім того, посли "знову наголосили, що процес обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора має завершитися швидко та в повній прозорості".