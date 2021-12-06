Порошенко назвав "червоні лінії" України перед переговорами Байдена з Путіним

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав ключові позиції України напередодні переговорів президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони мають відбутися у вівторок, 7 грудня, повідомляє Обозреватель.

Під час брифінгу напередодні телефонної розмови між Байденом і Путіним Порошенко зазначив, що лідер США – віддана свободі і демократії, дуже компетентна і професійна людина, яка дуже любить Україну і дуже добре розбирається в українських питаннях.

Позиція, яку буде висловлено під час цієї розмови, дуже важлива для України, наголосив політик.

"Пункт номер один. Те, за що ми трималися п’ять років мого президентства – нічого про Україну без України. Тому важливо, щоб і наші європейські, і наші американські союзники і до, і після розмови чітко координували свої дії з українською владою, українською державою, українським народом" , – сказав п’ятий президент України.

"Друга позиція. Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО, на розширення НАТО на схід. Більше того, це питання не є питанням, яке важливо для самої України. Це точно тест – чи існує НАТО сьогодні, чи ні. Бо якщо Путін отримає можливість диктувати НАТО волю, висувати НАТО ультиматуми, тоді немає ніякого сенсу в існуванні НАТО. Я тішуся, що Путін отримав дуже потужну і залізну відповідь в тому сенсі, що ніяких ультиматумів Росія НАТО висувати не буде" , – підкреслив Порошенко.

За його словами, ініціатива Кремля і Путіна щодо так званої європейської зони безпеки може почати розглядатися лише тоді, коли Росія повернеться в зону дії міжнародного права, з якої вона вийшла з перших годин захоплення Криму і агресії проти нашої держави на Донбасі.

"Отже, передумовою для будь-яких переговорів щодо зони безпеки є відновлення українського суверенітету і звільнення окупованих Криму і Донбасу, повернення їх до складу України" , – сказав лідер "Європейської солідарності".

Четверта позиція, за слвоами Порошенка, це термінове відновлення Нормандського формату, який був започаткований в 2014 році.

"Це не просто позиція Німеччини і Франції – це позиція Європейського Союзу, США, НАТО. Мати таких сильних союзників за спиною – це означає мати сильну Україну і сильну переговорну позицію. Жодних тет-а-тетів, жодних "междусобойчиков", які є шкідливими і небезпечними для України" , – особливо підкреслив він.

Порошенко також сказав, що Україна б вітала призначення спеціального представника США для координації роботи в Нормандському форматі, так як це свого часу було зроблено.

Ще одною важливою умовою Порошенко назвав виконання Росією всіх пунктів Мінських домовленостей.