У Британії хакери паралізували роботу мережі супермаркетів

Британська мережа супермаркетів SPAR була змушена закрити низку магазинів у результаті кібератаки, що торкнулася більше 300 магазинів. Деякі з магазинів змогли уникнути закриття, перейшовши на оплату готівкою, повідомляє Sky News.

Представник SPAR пояснив, що кібератака торкнулася всіх ІТ-систем компанії і залишила персонал без доступу до електронної пошти.

«Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше вирішити цю ситуацію», - йдеться у заяві компанії.

"В даний час це впливає на здатність магазинів обробляти платежі за картами, а це означає, що ряд магазинів SPAR закриті для покупців або приймають тільки готівкові платежі".

«Ми вибачаємося перед нашим клієнтам за незручності і намагаємося якнайшвидше вирішити ситуацію», - йдеться в заяві.

Представник Національного центру кібербезпеки Великобританії сказав:



"Ми знаємо про проблему, що стосується магазинів Spar, і працюємо з партнерами, щоб повністю розібратися в пригоді".