Королева Британії почала передавати владу принцу Чарльзу

Королева Великобританії Єлизавета II вже почала передавати владу своєму синові принцу Чарльзу. Майбутній король вже отримав схвалення на наступництво своєї матері від різних глав урядів країн Співдружності, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Принц Чарльз, який нещодавно відзначив свій 73-й день народження, найдовше в історії Великобританії очікував престолу. Попри тривале очікування, його вступ на престол може відбутися ще нескоро, оскільки королева не має наміру залишати свій пост до своєї смерті.

Однак в останні тижні виникли проблеми зі здоров'ям 95-річної королеви Єлизавети II, після того, як вона скасувала численні зустрічі і виступи через погане самопочуття. Королева відмовилася від участі в службі пам'яті всього за кілька годин до запланованого виступу через розтягнення спини.

Багато хто стурбований тим, як буде виглядати королівська сім'я після відходу самого довгоправлячого монарха Великобританії.

Королівський історик доктор Ед Оуенс стверджує, що перехід влади до наступного правителя вже почався і що кризи вдасться уникнути завдяки підготовці, яку пройшли всі члени сім'ї.

"Королівська сім'я не буде втягнута в кризу після смерті королеви. Символічний перехід влади до Чарльза вже почався" , - заявив Королівський історик.

Він також додав, що законний спадкоємець неодноразово ставав главою монархії.

"Чарльз грає набагато більш помітну роль, часто замінюючи свою матір на Офіційних і громадських заходах" , - заявив Оуенс.

Він пояснив, що процес передачі справ Чарльзу був безперервним. Протягом останніх двох-трьох років Чарльз більше займався повсякденними справами монархії.

"Ми бачимо Чарльза залученим в такі речі, як інвеститура в Букінгемському палаці і вручення почестей і нагород. В рівній мірі він бере участь і в інших громадських заходах, які раніше курирувала його мати" , - заявив історик.

Чарльз також стане наступником своєї матері в інших питаннях, пов'язаних з короною, в тому числі в геополітичному контексті.

Зійшовши на трон, Чарльз також стане главою Співдружності, що було підтверджено на зустрічі глав урядів Співдружності у 2018 році.