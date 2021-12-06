ЄСПЛ заборонив Польщі депортувати "білоруських" нелегалів

Європейський суд з прав людини заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які потрапили до країни з території Білорусі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому на сайті ЄСПЛ 6 грудня із посиланням.

Так, з 20 серпня до 3 грудня 2021 року ЄСПЛ розглянув 47 заяв від 198 заявників з проханням про безпечне перебування на території Європейського Союзу.

44 позови були подані проти Польщі, два проти Латвії та один проти Литви.

"У більшості заяв, де заявники стверджували, що перебувають у Польщі та просили не повертати їх до Білорусі, суд застосував правило 39 і постановив, що заявників не слід депортувати з Польщі, якщо вони перебувають на її території" , – йдеться у постанові суду.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає забезпечувальні заходи у рамках скарги щодо суті порушення прав людини. Невиконання цих заходів суд вважає перешкодою ефективному розгляду скарги заявника.

За одним із клопотань щодо 32 громадян Афганістану, які опинилися на білорусько-польському кордоні, суд попросив Варшаву надати доступ до їхніх адвокатів. У деяких випадках ЄСПЛ вимагає надати мігрантам їжу, воду, одяг, належну медичну допомогу та за можливості тимчасовий притулок.