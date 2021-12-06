Перед розмовою Байдена та Путіна Зеленський зателефонував Блінкену
Президент України Володимир Зеленський та голова держдепу США Ентоні Блінкен у понеділок увечері провели телефонну розмову, у якій узгодили позиції перед віртуальними переговорами президентів США Байдена та Росії Путіна.
"Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", – написав Зелен.