Страх і тривога: як захистити дітей від фільмів жаху

Діти завжди цікавляться чимось новим і тим, що викликає різні емоції. Страх – не виняток. Нейропсихолог каже, що дивитися хорори постійно - не є нормальним явищем. Однак бути "знайомим" із цим жанром – нормально, повідомляє 24 Канал.

В Україні близько 18% дорослих і 80% дітей люблять дивитися фільми жахів. Нейропсихолог Дмитро Вакуленко розповів, як хорор впливає на психіку дитини та як захистити її від цього.

Дитині чогось не пояснили

Нейропсихолог розповідає, що наша зацікавленість небезпекою закладена ще еволюцією. Саме завдяки цікавості ми взагалі вижили як вид.

Стосовно дітей, то з 5 до 9 років зацікавленість "страшним" контентом є віковою нормою. Адже дитина цікавиться смертю, як явищем. Виникають питання про смерть, які лякають батьків. Відповідно, зацікавленість такими фільмами – наслідок того, що їй чогось не пояснили.

Вплив фільмів жаху на психіку

На здорову психіку подібні фільми не впливають. Дитяча психіка — нестійка, адже формується. Тому будь-яка стресова ситуація має безпосередній вплив на розвиток, створює тривожні розлади.

Фільми жахів – стресовий момент в житті дитини. Вона тривожиться або починає бачити образи з фільмів жахів в житті. Тому нейропсихолог радить дивитися фільми жахів з 18 років, не раніше.

Як контролювати дитячий контент

Існують спеціальні програми, які допоможуть контролювати контент. Проте вони безсилі в школі чи на гуртках, бо дитина легко може переглядати заборонене з телефонів однолітків.

Тому важливо не просто заборонити, а поспілкуватися з дитиною, пояснити, що можна і чому, цікавитися як пройшов її день. Це потрібно для того, щоб діти завжди розмовляли з дорослими й розповідали їм все.

Це допоможе до того ж завчасно втрутитися і пояснити про шкоду від перегляду фільмів жаху. Варто також одразу пропонувати інший фільми подивитися разом.

Немає повної гарантії, що ці фільми вплинуть на психіку дитини. Проте є факт, що діти, які дивляться жахи є більш тривожні, мають фобії, порушення соціальних комунікацій. Тобто багато дітей постраждає від перегляду подібного контенту, але не всі 100%.

Жахи активізують нервову систему

Діти відвертаються від власних проблем в школі чи в житті, коли дивляться хорори, – це факт. Але ці фільми водночас активізують людину, її нервову систему, й таким чином ще більше виснажують.

Зверніть увагу! Нейропсихолог додає, що, чим більш стабільна ситуація в країні, тим менше стресу в нашому житті. Тоді ж людина має меншу потребу в подібному контенті.