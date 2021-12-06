Саудівська Аравія різко знизила ціни на нафту для Європи

На тлі попиту, що знижується через поширення штаму «омікрон», Саудівська Аравія вирішила повернутися до політики знижок на нафту для європейських клієнтів, повідомляє Platts.

На європейському ринку, де саудити конкурують з експортерами з Росії, постачання державної добувної компанії королівства Saudi Amarco в січні стануть дешевшими по всій лінійці сортів.

Максимальну знижку Ер-Ріяд дає на найлегшу та найдорожчу нафту марки Arab Extra Light – 1,5 долара для північного заходу Європи та 1,4 долара для покупців у Середземномор'ї.

Нафта Arab Light, найближча за характеристиками до російської Urals, подешевшає на 1 долар і продаватиметься з дисконтом у 1,3 долара до Brent.

За важку саудівську нафту Heavy покупцям у північно-західному регіоні доведеться платити на 20 центів менше, ніж у грудні, а Середземномор'я — на 30 центів.

Так Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, реагує на зниження попиту в Європі, де країни одна за одною озаявляють про нові антирекорди захворюваності на коронавірус, а влада ввела обмеження та локдауни в Австрії, Великобританії, Греції, Данії, Італії, Нідерландах та Франції.

Доходи НПЗ від переробки нафти стрімко схлопуються з другої половини листопада, і деякі вже починають скорочувати завантаження. Низка заводів зупиняють до 10% потужностей.

В Азії, на ключовому для саудитів ринку, куди йде кожен другий барель Saudi Aramco, ситуація інша: піковий попит на паливо поки що зберігається на нафту з відвантаженням у грудні-січні, але до лютневих поставок інтерес уже знижується.

Для азіатських клієнтів ціни на саудівську нафту зросли на 30-80 центів за барель, залежно від сорту. Для покупців у США сорт Extra Light став дорожчим на 60 центів за барель, а решта марок — на 40 центів.

Саудити змушені діяти обережно, кажуть трейдери, оскільки постачання нафти зростає, а перспективи попиту туманні через новий виток пандемії.