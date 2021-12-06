У зоні ООС загинув український військовий

У неділю, 5 грудня, у зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Руслан Ниров, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив у своєму Facebook голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

35-річний Руслан Ниров був уродженцем с. Семенівка Львівської області. Він служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.

Вдома у воїна залишилися вагітна дружина, мати та дві сестри. Обставини загибелі військовослужбовця невідомі.

5 грудня на Донеччині терористи 1 раз порушили режим припинення вогню. За даними штабу ООС, втрат серед особового складу не було.