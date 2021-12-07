Комаровський сказав, чи планує йти у президенти

Відомий лікар Євген Комаровський сказав, що не рветься до політики, повідомляє Україна 24.

"Я нікуди не рвуся, боронь Боже. Мені ставлять запитання - я вмію на них відповідати зрозумілою мовою. Це моя головна місія. І ще я вмію ставити запитання, на які потрібно давати відповіді" , - сказав він.

Також він прокоментував інформацію про те, що може піти в президенти на наступних виборах в Україні:

"Я не можу бути політиком, тому що... головна мета політика - влада. Для мене влада гидка. Мені не подобається влада. Я цього не люблю. Моя влада далі за мою сім'ю нікуди далі не простягається. Я й у своїй сім'ї цю владу віддав би, а вони не хочуть брати".