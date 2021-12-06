Україна не очікує прориву після розмови Байдена і Путіна, - Кулеба

Україна не очікує прориву після розмови президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Сторони максимально висловлять свої позиції, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі "Свобода слова" на ICTV. Він зазначив, що після розмови двох лідерів почнуть роботу команди з розвитку ситуації.

"У житті можливо все, але я б не очікував завтра якихось проривів. Думаю, завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення і логіку подальших дій. А потім будуть працювати різні команди над тим, як буде розвиватися ситуація" , - заявив міністр.

Кулеба вважає, що президент РФ почує чіткі сигнали від Байдена.