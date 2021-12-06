У Раді Європи незадоволені умовами у в'язницях України

Комітет міністрів Ради Європи визнав недостатніми дії України для покращення матеріальних умов у місцях тримання під вартою та забезпечення затриманих правовою допомогою, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в проміжній резолюції Комітету міністрів РЄ. У документі зазначається, що Європейський суд з прав людини з 2005 року ухвалив 110 рішень щодо відповідальності за покращення умов тримання під вартою. Зокрема, у травні 2020 року остаточно набуло чинності рішення у справі "Сукачов проти України", згідно з яким Україна мала вжити відповідних заходів до листопада 2021 року.

Комітет міністрів Ради Європи зазначив, що органи влади України "вжили певних кроків" для покращення умов утримання під вартою, але "їх недостатньо для встановлення конкретного прогресу в цих питаннях".

"Структурні проблеми, що пов’язані з переповненістю, нелюдськими та/або такими, що принижують гідність, умовами тримання під вартою і транспортуванням та харчуванням, а також відсутність системи внутрішніх засобів правового захисту, яка б відповідала Конвенції у зв’язку з цим, перебувають на розгляді Комітету з 2005 року, без відчутного прогресу до цього часу" , – йдеться у резолюції.

Комітет міністрів РЄ "висловив глибокий жаль" через відсутність конкретного прогресу у своєчасному виконанні рішення у справі "Сукачов проти України", а також закликав українську владу на найвищому політичному рівні вирішити це питання, зокрема з використанням допомоги Європейського Союзу та Ради Європи.

Наступне рішення Комітету міністрів РЄ щодо умов утримання під вартою в Україні буде ухвалено під час 1443-го засідання у вересні 2022 року.