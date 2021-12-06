Прогноз зростання ВВП на 2022 рік погіршили

2021 року зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,4%. У квітні прогнозувалося зростання на 4,1%. Прогноз на 2022 рік погіршений з 3,7% до 3,6%, повідомляє Корреспондент.

У прогнозі, оприлюдненому на сайті Мінекономіки, зазначається, що перегляд показників обумовлений коригуванням темпів зростання інвестицій у бік їхнього зменшення.

Експерти вважають, що у 2023-2024 роках темпи економічного зростання України матимуть тенденцію до прискорення, хоч і не перевищать темпи потенційного зростання. Консенсусна оцінка зростання ВВП у 2023 році становить 3,4% та 4% у 2024 році.

Експерти схиляються до високої ймовірності перевищення інфляцією цільового рівня Національного банку (5,0%) на тлі поступового відновлення економічної активності у 2021 році. Консенсусна оцінка інфляції у розрахунку на грудень до грудня на 2021 рік становить 10,6% порівняно з 7,4% (попередньої оцінки консенсус-прогнозу), а на 2022 рік залишилася без змін – 6,6%.

Зазначається, що прогноз економічного та соціального розвитку України на 2021-2024 роки розрахований на базі матеріалів, наданих експертами міністерств, державних інститутів, аналітичних центрів, інвесткомпаній та банків. Показники, надані учасниками опитування, є офіційними прогнозами установ, лише експертними оцінками фахівців.