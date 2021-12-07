7 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день цивільної авіації (ООН), Всесвітній день трюків, День української хустки, повідомляє УНІАН.

В Україні - День місцевого самоврядування, в США - День штату Делавер, День штату Іллінойс, День пам'яті Перл-Харбор, День написання листів, День цукрової вати, в Колумбії - День маленьких свічок, у Вірменії - День пам'яті жертв Спітакського землетрусу, в Гватемалі - День спалення диявола, День диктора, в Туреччині - Фестиваль обертових дервішів, в Гані - День фермера, в Італії - свято святого Амброзія, в Індії - День прапора Збройних сил, в Таджикистані - День працівників фінансових органів, на Соломонових островах - день західної провінції.

Пам'ятні дати 7 грудня, річниці та події

У 1678 році Луї Енпен став першим європейцем, який виявив Ніагарський водоспад.

7 грудня 1732 року в Лондоні Англійський театральний діяч і актор Джон Річ на площі Ковент-Гарден відкрив новий оперний театр, за місцем розташування він отримав назву "Ковент-Гарден" (Covent Garden). Під час пожеж 1808 і 1856 років будівлю театру було повністю знищено. Будівля сучасної опери була побудована за проектом Баррі в 1858 році. У 1892 році тут відбулася Англійська прем'єра опери Ріхарда Вагнера "Кільце Нібелунга" під управлінням композитора і диригента Густава Малера. Сьогодні ця будівля служить домом для Королівської оперної та балетної труп, хоча в ньому нерідко дають уявлення гастролюючі оперні та балетні трупи з усього світу.

У 1990-х роках театр був закритий на реконструкцію і відкрив свої двері для глядачів у 1999 році. Тут з'явилося нове фойє у квітковому залі, де регулярно проводяться концерти. Від колишнього театру в будівлі залишився зал для глядачів, оформлений пурпуром і золотом, з маленькими бра в абажурах, і частина фойє зі сходами і кафе-холами. Всі інші приміщення, включаючи велике "повітряне" фойє, величезні службові приміщення з просторими репетиційними студіями і два додаткових невеликих зали, були побудовані заново.

У 1972 році відбувся запуск космічного корабля "Аполлон-17", який здійснив останню в програмі "Аполлон" посадку на місяць.

У 1982 році в Техасі (США) вперше була здійснена смертна кара за допомогою ін'єкції.

7 грудня 1988 року у Вірменії стався сильний землетрус, що охопив всю північну частину території республіки з населенням близько одного мільйона осіб. В результаті стихійного лиха загинули понад 25 тисяч осіб, близько 19 тисяч стали інвалідами, позбулися даху 530 тисяч осіб. Були повністю зруйновані місто Спітак і 58 сіл. Частково зруйновані міста Ленінакан, Степанаван, Кіровакан і ще понад 300 населених пунктів. 600 км автодоріг і 10 км залізничних колій були виведені з ладу, зруйновані 230 промислових підприємств.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 грудня вшановує пам'ять великомучениці Катерини. Інші назви свята: "Катеринин день", "Катерина Жінодавиця", "Перше катання на санях". За старих часів особливо шанували святу Катерину жінки, так як вона вважалася покровителькою шлюбу і наречених, а також помічницею породіль і вагітних. У цей день проводилися різні ворожіння і посиденьки з хлопцями.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся не засиджуватися допізна в гостях. Не можна влаштовувати галасливі вечірки. Також вся їжа повинна бути пісною, уникайте м'ясних і молочних страв, не пийте алкоголь. Ще слід відмовитися від фізичної праці, прибирання, прання, ремонту, рукоділля. Не рекомендується розпалювати багаття і каміни - життя може "задимитися".

Прикмети на 7 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день ясний - зима буде холодною;

тепло, туманно - морозів не буде ще десять днів;

сніг впав на суху землю - наступний рік буде неврожайним;

на небі багато зірок - до швидкого снігопаду.

Іменини 7 грудня

Іменини у Катерини, Августи, Порфирія, Симона, Григорія, Івана, Олександра, Митрофана, Євгена, Михайла, Олексія і Марка.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева