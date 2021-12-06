На Сумщині суд поновив на роботі невакцинованого вчителя

На Сумщині Роменський міжрайонний суд частково задовольнив позов відстороненої невакцинованої вчительки та поновив її на роботі, скасувавши наказ керівництва школи про її відсторонення, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з матеріалами "Суспільне", педагога відсторонили від навчання, бо вона вирішила не щеплюватися від COVID-19 та не надала довідку щодо протипоказання до вакцинації. Попри дистанційну форму навчання, вчительку Ганну Поліщук відсторонили, а її група була передана іншому педагогу.

Тож 10 листопада педагог звернулася до суду, вимагаючи відновити її на робочому місці та компенсувати зарплату за весь час відсторонення. Поліщук базувала свій позов на конвенції з прав людини, забороні дискримінації за будь-якими ознаками та на статті 25 Кодексу законів про працю. При цьому вона нагадала, що не було оголошено надзвичайного стану та вакцинацію не зробили примусовою.

Відповідач ㅡ директорка Роменської ЗОШ №2 Олена Юракова ㅡ апелювала до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та статті 117 Конституції.

Також вона нагадала про наказ МОЗу, де чітко перераховані усі професії які мають бути обов'язково вакциновані. І також про те, що невідсторонення вчительки коштувало б директорці 170 тисяч штрафу. Адже у постанові Кабміну відсутня вказівка на форму навчання, наголошує вона.

Роменський суд задовольнив позов лише частково. Наказ директорки про відсторонення скасували, однак прохання про відшкодування грошей відхилили.