У Китаї відреагували на оголошення США бойкоту Олімпіади

Посольство Китаю в США назвало "претензійним" кроком та "політичною маніпуляцією" заяву Вашингтона про дипломатичний бойкот майбутніх зимових Олімпійських ігор у Пекіні, повідомляє ТАСС.

Як заявив представник дипмісії Лю Пен'юй, присутність чи відсутність американських посадових осіб "нікого не хвилюватиме" і не вплине на успішне проведення Ігор.

"Жодних запрошень американським політикам не надходило, так що цей "дипломатичний бойкот" просто виник з нізвідки. Такий претензійний акт - лише політична маніпуляція і серйозне спотворення духу Олімпійської хартії" , - сказав Лю Пен'юй.

"Насправді нікого не хвилюватиме, приїдуть ці люди чи ні, це ніяк не вплине на успішне проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні" , - додав він.

XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем проведення на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.