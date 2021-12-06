Територіальна цілісність України відповідає глобальним інтересам - Білий дім

Територіальна цілісність України відповідає глобальним інтересам. Інтересам США відповідає забезпечення стабільності у всій Європі.﻿ Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Крім того, Псакі повідомила, що згодна із закликом прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, що стосується майбутнього контакту між Москвою і Вашингтоном на вищому рівні. Пєсков раніше закликав "не віддаватися екзальтованим, емоційним" очікуванням від запланованих на вівторок переговорів президента Росії Володимира Путіна і Байдена.

"Я б сказала, що, звичайно, ми розглядаємо територіальну цілісність України як таку, що відповідає життєво важливим інтересам, глобальним інтересам, інтересам глобальної спільноти. А нашим американським інтересам відповідає забезпечення стабільності у всій Європі. Але в подальші визначення Я заглиблюватися не стану" , - підкреслила Псакі.

Вона не пояснила, скільки часу глава адміністрації США планує присвятити в ході майбутнього відеодзвінка російському лідеру Україні, а скільки - розвитку домовленостей, досягнутих на червневому саміті в Женеві.

"Ми, безумовно, очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення. Але є й інші теми, які, як ми очікуємо, отримають певну увагу двох лідерів" , - заявила з цього приводу Псакі.

За її словами, більш детально на цю тему Білий дім може висловитися по завершенні бесіди Путіна і Байдена.