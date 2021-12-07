Жоден заражений не потрапив під ШВЛ: у ПАР досліджують "Омікрон"
Офіційний представник МЗС Південно-Африканської Республіки (ПАР) Клейсон Моньєла розповів, що вчені країни ведуть спільні дослідження про новий омікрон-штам коронавірусу зі своїми колегами з країн-членів БРІКС, пишуть «Известия», повідомляє Лента.Ру.
"Безумовно, ми співпрацюємо з країнами БРІКС, зокрема, наші вчені ведуть спільні дослідження, обмінюються інформацією та досвідом, включаючи геномне секвенування "омікрону". Вчені діляться своїми спостереженнями з колегами з інших країн БРІКС — Росією, Індією, Китаєм, Бразилією". , - підкреслив Моньєла.
Моньєла додав, що в ПАР жодному зараженому омікрон-штамом COVID-19 не знадобився апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) або екстрена госпіталізація. За даними вчених та МОЗ республіки, цей варіант коронавірусу не супроводжується серйозними симптомами. Представник МЗС ПАР також прокоментував запит зразка омікрон-штаму коронавірусу, який надійшов від Росії до республіки.
"Я не впевнений, що зразки вже надіслані, але з огляду на високий рівень співпраці між країнами БРІКС, я впевнений, що це прохання буде виконане в найкоротші терміни" , - зазначив дипломат.