ЦВК зареєструвала 4 ініціативи всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія в понеділок, 6 грудня, зареєструвала ще чотири ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Вони мають зібрати підписи для винесення на голосування чотирьох питань, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомили на сайті ЦВК. Як зазначається, групи були утворені на зборах у Полтавській області – в селі Мачухи та містах Пирятин, Решетилівка та Глобине. Далі вони збиратимуть підписи виборців для того, щоб винести на всекраїнський референдум питань щодо цін на газ, ринку землі, приватизації. Збір триватиме з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року (90 днів).

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