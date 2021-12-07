Лідери країн Європи та США виступили за перезапуск нормандського формату

Лідери країн Європи та США виступили за перезапуск нормандського формату

Лідери Великобританії, Італії, США, Франції та ФРН обговорили відносини між РФ та Україною та виступили за поновлення переговорів у нормандському форматі. Про це поінформував у ніч на вівторок Єлисейський палац, повідомляє ТАСС.

"У понеділок 6 грудня президент Франції [Емманюель Макрон] провів переговори з главами держав та урядів формату "[НАТО] Квінт" (Франція, Німеччина, Італія, Великобританія та США), <...> обговорили напруженість у відносинах між Росією та Україною , висловили рішучість поважати суверенітет України та висловили відданість роботі на благо миру та безпеки в Європі. Усі вони знову заявили про необхідність поновлення переговорів Росії з Україною в рамках "нормандської групи" під егідою Франції та Німеччини" , - говорить комюніке.

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