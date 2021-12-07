Лідери країн Європи та США виступили за перезапуск нормандського формату

Лідери Великобританії, Італії, США, Франції та ФРН обговорили відносини між РФ та Україною та виступили за поновлення переговорів у нормандському форматі. Про це поінформував у ніч на вівторок Єлисейський палац, повідомляє ТАСС.

"У понеділок 6 грудня президент Франції [Емманюель Макрон] провів переговори з главами держав та урядів формату "[НАТО] Квінт" (Франція, Німеччина, Італія, Великобританія та США), <...> обговорили напруженість у відносинах між Росією та Україною , висловили рішучість поважати суверенітет України та висловили відданість роботі на благо миру та безпеки в Європі. Усі вони знову заявили про необхідність поновлення переговорів Росії з Україною в рамках "нормандської групи" під егідою Франції та Німеччини" , - говорить комюніке.

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