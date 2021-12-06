Мера Полтави Мамая занесли до "Миротворця"

Мер Полтави Олександр Мамай потрапив до бази сайту "Миротворець" за висловлювання про "братовбивчу війну". Таким чином, міський голова повторив тезу російських пропагандистів про "громадянську війну", повідомляє Обозреватель.

Відповідні дані було внесено 5 грудня. Сайт назвав його "посібником терористів та російських окупантів".

"Посібник терористів та російських окупантів; поширення кремлівської пропаганди; участь у актах гуманітарної агресії проти України; участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України" , – йдеться у картці на Мамая.

Досьє на Мамая у "Миротворці".

В інтерв'ю телеканалу "НАШ" Олександр Мамай сказав, що на Донбасі "брат іде на брата". Також, на його думку, на сході України воюють дві наддержави – Росія та США. Зі схожими заявами про "громадянську війну" неодноразово виступають російські пропагандисти та керівництво країни-агресора.