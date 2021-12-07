Путіна може стримати лише слово Байдена - Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що може стримати президента Росії Володимира Путіна від наступу на Україну, повідомляє УНІАН.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Клімкін сказав, що в результатів переговорів 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним "не буде ключових рішень".

"Що стосується пакету стримування, то те, що я бачу зараз Путіна не стримає. А стримає його лише слово Байдена, що якщо "ти перейдеш цю червону лінію, то відповідно буде удар по активах твоїх і твого оточення, і буде удар по ключових економічних інтересах Росії" , - зазначив він.

"В сенсі санкцій я на сьогодні не бачу трансатлантичної солідарності, яка здатна зруйнувати бажання Росії йти вперед" , - наголосив Клімкін.

Ексміністр каже, що на сьогодні в Європі щонайменше ведеться серйозна дискусія щодо затримання просування України до НАТО, до ЄС.

"Це непроста дискусія. І ми маємо реально її перебити" , - наголосив Клімкін.

Він вважає, що США в перемовинах з Росією не будуть давати ніяких формальних гарантій нерозширення НАТО.

"Якщо НАТО це дасть, то НАТО припинить бути альянсом, він втратить свою природу оборонну, він реально скаже по відношенню до Китаю - ми тепер слабкі. Хто буде сприймати НАТО" , - додав він.

Але при цьому Клімкін не виключив, що просування України до НАТО може бути поставлене "на паузу". Клімкін зазначив:

"Ми маємо розуміти, що спочатку, скоріш за все, ми прийдемо до партнерства зі США, бажано з безпековими гарантіями, бажано з американцями хоча б як елементами інфраструктури, бажано з американцями, які розміщені на нашій території. Та це буде місточок до НАТО".

При цьому він наголосив, що ми в майбутньому "100% прийдемо до членства в НАТО".