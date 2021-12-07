РФ продовжує нарощувати війська біля України - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін провів у понеділок зустріч із керівниками оборонного відомства США для обговорення ситуації навколо України, яка характеризується подальшим нарощуванням військового контингенту з боку Росії. Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

«Я можу сказати, що міністр оборони сьогодні зранку був присутній на зустріч із ключовими керівниками міністерства, у тому числі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів (генералом Марком Міллі – ред.), а також командувачем Європейського командування генералом Волтерсом, щоби обговорити ситуацію в Україні і, звісно, в західній частині Росії» , - сказав Кірбі.

У Пентагоні кажуть про збільшення кількості російських військ навколо України При цьому, представник Пентагону зазначив, що не вдаватиметься в деталі розвідувальних оцінок ситуації. Водночас він підкреслив, що міністр оборони США разом з військовим і політичним керівництвом країни детально поінформовані про те, що відбувається навколо України.