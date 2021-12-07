Лікар попередила про небезпеку посиніння рук на морозі

Серцево-судинний хірург Анастасія Акулова розповіла про небезпеку переохолодження. Якщо руки на морозі починають синіти, а не червоніти — це може бути ознакою порушення здоров'я, з яким варто звернутися до лікаря, попередила медик, повідомляє Лента.Ру.

Людські руки за холодної погоди набувають червоного відтінку, а після того, як їх відігріли, знову стають звичайного кольору, зазначила лікар. Однак у випадку, коли руки стають блідими або синіми, це є одним із симптомів порушення кровообігу.

"Якщо є біль, а пальці бліді або навіть стають "синюшними", то варто замислитися. Зазвичай зміна кольору відбувається на другому та четвертому пальці. Як правило, пальці біліють, а потім синіють симетрично, тобто на двох руках" , - наголосила фахівець.

Хірург розповіла, що потрібно робити людям, у яких на морозі синіють руки. Вона порадила не допускати їхнього переохолодження, а також утриматися від куріння на холоді, оскільки від цигарок відбувається спазм судин. Також варто звернутися до лікаря, провести ультразвукову діагностику та перевірити судини на порушення кровообігу.