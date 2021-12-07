Посилення карантину на новорічні свята не планується - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що посилення карантину на новорічні свята не планується, повідомляє Українська правда.

﻿"Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується" , - заявив Ляшко в етері "24 каналу".

"Минулого року у цей проміжок часу була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі. Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю" , - додав міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатував покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії Covid-19. Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася.