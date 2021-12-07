Лідери країн Європи та США виступили за перезапуск нормандського формату
Лідери США, ФРН, Франції, Італії та Великобританії під час телефонної розмови висловилися за активізацію Росією переговорів у нормандському форматі для вирішення української кризи, повідомили у Єлисейському палаці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Лідери нагадали, що Росії слід відновити переговори з Україною в рамках нормандського формату під егідою Франції та Німеччини", - наголошується у комюніке.
У ньому вказується, що учасники розмови обмінялися оцінками "ситуації, яка створила напруженість між РФ та Україною, висловили рішучість домагатися дотримання суверенітету та територіальної цілісності української держави".
Розмова президента США Джо Байдена з його європейськими союзниками пройшла напередодні переговорів у режимі відеоконференції американського лідера із президентом РФ Володимиром Путіним.