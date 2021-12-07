Лідери країн Європи та США виступили за перезапуск нормандського формату

Лідери країн Європи та США виступили за перезапуск нормандського формату

Лідери США, ФРН, Франції, Італії та Великобританії під час телефонної розмови висловилися за активізацію Росією переговорів у нормандському форматі для вирішення української кризи, повідомили у Єлисейському палаці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Лідери нагадали, що Росії слід відновити переговори з Україною в рамках нормандського формату під егідою Франції та Німеччини", - наголошується у комюніке.

У ньому вказується, що учасники розмови обмінялися оцінками "ситуації, яка створила напруженість між РФ та Україною, висловили рішучість домагатися дотримання суверенітету та територіальної цілісності української держави".

Розмова президента США Джо Байдена з його європейськими союзниками пройшла напередодні переговорів у режимі відеоконференції американського лідера із президентом РФ Володимиром Путіним.

Новини

analytics