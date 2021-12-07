У Данії повідомили про спалах "Омікрону"

У Данії стало відомо вже більш ніж про 260 випадків зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомляє Корреспондент.

Як пишуть західні ЗМІ, згідно з даними фахівців Інституту громадського здоров'я Королівства, зараз у країні підтвердили 261 випадок захворювання. Ще напередодні було відомо про 183 хворих.

Перші випадки зараження Данія підтвердила 28 листопада, хворими виявилися дві особи, які повернулися з ПАР. Десяток випадків зараження простежили до концерту електронної музики за участю близько півтори тисячі глядачів, який відбувся 27 листопада.