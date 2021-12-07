У Швейцарії дозволили використовувати капсули для евтаназії

У Швейцарії дозволили використовувати для добровільної евтаназії капсулу Sarco. Апарат пройшов юридичну експертизу, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами місцевих ЗМІ, капсула, яку розробила компанія Exit International, була створена за допомогою 3D-принтера.

Sarco обладнана механізмом, що заповнює її азотом, знижуючи концентрацію повітря до 1%. Через це людина почувається дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію перед непритомністю.

Капсула для евтаназії. Джерело: Exit International

Перед початком процедури всередині капсули йому ставлять кілька запитань, а потім людина може натиснути кнопку, яка запускає процес – він займає близько 30 секунд. Смерть настає внаслідок гіпоксії та гіпокапнії – нестачі кисню та вуглекислого газу. При цьому у людини немає паніки, ні почуття задухи.

Зазначимо, що у Швейцарії евтаназія дозволена законом. Її можна застосовувати як громадянам країни, так й іноземцям. Для цього необхідні показання – невиліковна хвороба, яка завдає страждань.

Капсула для евтаназії. Джерело: Exit International

Зараз у країні використовують введення розчину пентобарбіталу натрію, який присипляє людину через 2-5 хвилин, вводить у глибоку кому, а потім настає смерть.