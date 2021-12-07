Екслідерку М'янми частково помилували

Хунта М'янми частково помилувала колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі лише через декілька годин після засудження її до 4 років позбавлення волі за підбурювання до інакомислення та порушення законів про надзвичайний стан, повідомляє Укрiнформ.

Як пишуть західні ЗМІ, термін позбавлення волі Аун Сан Су Чжі був зменшений до 2 років після того, як призначений хунтою голова уряду підписав документ про її часткове помилування. Зазначається, що вона відбуватиме покарання там, де вона зараз утримується під вартою - у досі невідомому місці.

Раніше 6 грудня суд засудив її до чотирьох років ув’язнення за підбурювання до інакомислення та порушення законів про надзвичайний стан. Йдеться про вирок за першим з 11 висунутих обвинувачень.