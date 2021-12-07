У Держкіно розповіли, хто отримає грант на кіно

Експертна комісія Держкіно визначила трьох переможців програми грантової підтримки молодих діячів у галузі кінематографії для створення та реалізації творчих проєктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією пресслужби Держкіно, експертна комісія організації з надання грантів президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення та реалізації творчих проєктів обрала трьох претендентів на отримання грантів у 2022 р.

Зазначається, що на розгляд комісії надійшли заявки та документи від 31 претендента. Експертною комісією на конкурсній основі було ухвалено рішення підтримати:

Юрія Андрійовича Хробуста – для створення неігрового фільму "Земля вільних", розмір фінансування – 1 млн 247 тис. 669 грн;

Артура Шамілевича Якубова – для створення неігрового фільму "Мама Ксюша", розмір фінансування – 1 млн 138 тис. 775 грн 20 коп.;

Діану Орестовну Деніс – для створення неігрового фільму "Тінь сумнівів", розмір фінансування – 1 млн 512 тис. 860 грн.