У МОК прокоментували бойкот Олімпіади у Пекіні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прокоментував рішення США щодо дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні у 2022 році, повідомляє Корреспондент.

"Присутність урядовців та дипломатів на Олімпіаді - це суто політичне рішення влади конкретної країни. МОК повністю поважає це право, зберігаючи політичний нейтралітет" , - сказав представник МОК журналісту Матч ТБ.

Раніше стало відомо, що уряд США офіційно оголосив про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні. Таке рішення в США пояснили геноцидом і злочинами проти людяності в Сіньцзяні. Дипломатичний бойкот означає, що офіційні особи уряду США не будуть присутні на Іграх, але американським спортсменам, як і раніше, буде дозволено брати участь у змаганнях.