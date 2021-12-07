У Києві за вечір спалахнули дві багатоповерхівки, є жертва

У Києві за один вечір стались дві пожежі в багатоповерхівках у Деснянському районі. Одна особа загинула, дві врятовані, повідомляє Укрiнформ.

"Лише за один вечір вогнеборці двічі ліквідовували пожежі у квартирах, внаслідок однієї з них одна особа загинула, а в іншому випадку двоє осіб були врятовані" , - поінформувало у Фейсбуці Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Перший виклик до Служби порятунку надійшов о 17:07. Повідомлялось про пожежу на вул. Лифаря, що у Деснянському районі столиці. Загоряння виникло на кухні однієї з квартир на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку. О 17:32 пожежа була ліквідована на площі 4 кв.м.

"В ході гасіння та розвідки з помешкання були врятовані та виведені на свіже повітря дві особи. Від медичної допомоги вони відмовились" , - зазначили в ДСНС.

Наступний виклик надійшов о 17:48. Повідомлялося про пожежу на вул. Кубанської України, у Деснянському районі. Пожежа виникла в одній із квартир на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

О 18:12 пожежа була локалізована на площі 10 кв.м та о 18:16 - ліквідована. В ході гасіння було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

В кожному випадку на пожежах були залучені по 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 осіб особового складу. Причини та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронці.