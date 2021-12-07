ЄС дуже далеко просунувся в обговоренні санкцій проти РФ - МЗС
Європейський Союз дуже далеко просунувся в обговоренні санкцій проти Росії у випадку військової операції проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телеканалу ICTV, повідомляє Укрiнформ.
“2 тижні тому в Брюсселі я лише в буквальному сенсі всіх просто трусив і казав: “Сідайте і розмовляйте про санкції: конкретно, що, коли”. Це ж серйозні речі і вони потребують узгодження по лінії фінансистів, тому що йдеться про дуже конкретні інструменти”, - сказав Кулеба.
Зокрема міністр відзначив поступ в обговоренні в розмовах з партнерами в Ризі та Стокгольмі на початку грудня.
“Зараз, коли я маю з тими ж людьми розмови вже в Ризі, у Швеції, через 2 тижні вже вони просунулися дуже далеко в обговоренні цих санкцій, тобто робота йде дуже-дуже високим темпом і зараз вже краще трансатлантична єдність працює ніж вона працювала у 2014 році”, - наголосив глава української дипломатії.
Він зауважив, раніше закликав Сполучені Штати у разі готовності застосовувати більш жорсткі санкції незалежно від Євросоюзу.
“Коли я був у Вашингтоні, де ми проводили засідання Комісії стратегічного партнерства і підписали нову Хартію стратегічного партнерства, я чітко сказав американським колегам: “Шановні колеги, ми вітаємо координацію між вами і Європейським Союзом санкційної політики, але якщо ви будете готові на більш жорсткі санкції, а Європейський Союз не буде на них готовий, то краще застосовуйте свої санкції ніж знижувати рівень тиску заради цієї трансатлантичної єдності”, - поінформував Кулеба.