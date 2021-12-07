У Держдепі нагадали про "відкритість дверей" у НАТО

Представник Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що Вашингтон вважає вірною політику "відкритих дверей" у рамках НАТО, оскільки країни мають право самовизначати свою зовнішню політику, повідомляє Корреспондент.

"Ми, як і попередні адміністрації, давали ясно зрозуміти, що двері НАТО відчинені. І ми віддані політиці "відчинених дверей" , - сказав Прайс, коментуючи слова колишнього держсекретаря США Джеймса Бейкера, про те, що НАТО не буде розширюватися на схід.

У цьому контексті прессекретар Держдепу зазначив, що, зокрема, Україна має "право самостійно обирати курс своєї зовнішньої політики". Також він зазначив, що НАТО - це оборонний союз, "оборонний за своєю природою та орієнтацією".