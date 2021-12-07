На Програму медичних гарантій додали 33,8 млрд грн

На Програму медичних гарантій у 2022 році виділили 157,3 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж у 2021 році, повідомляє Укрiнформ.

“Національна служба здоров’я працює задля фінансової захищеності пацієнта від катастрофічних витрат та його безперешкодного доступу до якісної медичної допомоги. Тарифи у Програмі медичних гарантій-2022 будуть збільшені в межах тих коштів, які виділили у державному бюджеті. +33,8 млрд у бюджеті ПМГ-2022 дозволять підвищити тарифи за найважливішими напрямами надання медичної допомоги. В особливому фокусі - пріоритетні напрями стаціонарного лікування - інсульти, інфаркти, онкологія. Це дозволить лікарням закуповувати необхідні якісні ліки, покращувати умови перебування пацієнта в лікарні, створювати гідні умови праці для медичних працівників. Крім того, у 2022 році програма “Доступні ліки” розшириться препаратами для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень" , - сказала голова НСЗУ Наталія Гусак у Фейсбуці.

Також в межах бюджету Програми медичних гарантій-2022 передбачено понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу, що на 6 млрд більше, ніж у 2021 році. Понад 8,3 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань, що на 4,8 млрд більше, ніж було у бюджеті Програми медгарантій цього року.

На лікування пріоритетних серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів та інсультів, передбачено 4,8 млрд грн. Це більше на 1,8 млрд у порівнянні з 2021 роком. На відшкодування інсулінів та лікарських засобів за програмою “Доступні ліки” у наступному році заплановано 4,6 млрд грн. Загалом бюджет програми реімбурсації збільшиться на 1,8 млрд грн.

В НСЗУ додали, що зі збільшенням тарифів також будуть підвищуватися вимоги до медичних закладів.

Зокрема, вимоги посиляться до лікарень, які надаватимуть пріоритетні послуги. Для цього вводиться новий показник - мінімальна кількість наданих послуг протягом 2021 року. Він запроваджуватиметься для надання медичної допомоги при інфаркті та інсульті, а також медичної допомоги при пологах.

Мінімальна кількість наданих послуг, яка дозволяє укласти договір з НСЗУ: 150 пологів на рік, 100 пролікованих інсультів, 50 пролікованих інфарктів. Якщо медичний заклад рідко надає певну медичну допомогу, то і медперсонал втрачає необхідну практику і спроможність лікарні надавати якісне лікування за таким профілем викликає сумнів. Національна служба здоров’я закуповуватиме медичні послуги лише в тих закладах, де пацієнту зможуть надати якісну та медичну допомогу.