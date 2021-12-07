Маск виступив проти держпідтримки на покупку електрокарів

Засновник Tesla Ілон Маск виступив проти законопроєкту США про державну фінансову підтримку при покупці електромобілів. Про це підприємець заявив у інтерв'ю Wall Street Journal, повідомляє Лента.Ру.

"Чесно кажучи, я згорнув би весь цей законопроєкт" , - зазначив мільярдер.

Він наголосив, що негативно ставиться до будь-яких спроб регулювання з боку влади, оскільки держава має відігравати роль «судді, а не гравця на полі».

Американський законопроєкт було ухвалено Палатою представників. Він передбачає виділення податкової субсидії у розмірі 12,5 тисяч доларів на купівлю електромобілів, які були створені на заводах, які є членами профспілок і використовують акумулятори, виготовлені в США.

Tesla, у свою чергу, не у профспілці, тому на покупку її продукції поширюватимуться набагато менші пільги.