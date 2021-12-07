Зеленський обіцяв військовим наступного року вирішити житлове питання

Наступного року всі ветерани війни, яким потрібне власне житло, отримають квартири. Про це у понеділок, 6 грудня, заявив президент Володимир Зеленський на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові, повідомляє Корреспондент.

За словами глави держави, український народ пишається своїми ветеранами, і наступного року, вперше з 2014-го, "буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході".