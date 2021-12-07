Директор ЦРУ оцінив "апетит до ризику" у Путіна щодо України

Директор ЦРУ Вільям Бернс розповів про «апетит до ризику» російського керівництва в контексті України, повідомляє Лента.Ру.

"Я б ніколи не став недооцінювати апетит до ризику президента Путіна у питанні України" , - заявив глава ЦРУ, додавши, що важливо відповісти на це і діями щодо стримування, і можливістю дипломатії, пише Bloomberg.

6 грудня високопосадовець Білого дому заявив, що Росія готова напасти на Україну з трьох сторін. Він додав, що Штати не знають, чи ухвалював російський президент Володимир Путін рішення про готовність «вторгнення в Україну», проте вважають, що Москва точно готується до такого повороту подій.