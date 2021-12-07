США разработали санкции против РФ касательно обмена валют - Bloomberg

США та Європейський союз (ЄС) розглядають можливість запровадити санкції, які передбачають обмеження обміну валют, якщо Росія «нападе» на Україну. Про це дізналося Bloomberg від джерел, знайомих з обговореннями цього питання, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Bloomberg, обмеження можуть торкнутися найбільших банків РФ і Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). Крім того, у найбільш ймовірних обмеженнях може опинитися конвертація рублів у долари та інші іноземні валюти, включаючи євро та фунти стерлінгів.

Найбільш радикальним рішенням з боку США та ЄС було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, однак це завдало б шкоди пересічним громадянам, зазначає Bloomberg.

"Тому чиновники схильні переслідувати здатність Росії конвертувати рублі в долари, євро або британські фунти" , - пише агентство.

Як вважають співрозмовники агентства, питання запровадження санкцій проти банків та РФПІ президент США Джо Байден може викласти своєму російському колегі Володимиру Путіну під час бесіди, яка відбудеться 7 грудня.